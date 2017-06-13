مسلمو مقدونيا يعربون عن تضامنهم مع قطر

أعرب مسلمو مقدونيا في بيان، أرسلوا نسخة منه إلى سفير قطر بمقدونيا حسن عبد الله زيد آل محمود عن تضامنهم مع دولة قطر في أزمتها مع بعض دول الخليج.

وأعرب البيان الصادر عن مسلمي مقدونيا باسم (مؤسسة الحضارة الإسلامية في مقدونيا) عن التضامن الكامل مع دولة قطر ، وقالوا في البيان "نتابع بألم وحسرة ما قامت به بعض الدول الخليجية والعربية من قطع علاقاتها مع قطر العزيزة".

وأضافوا في البيان "نعرب عن تضامننا مع قطر حكومة وشعبا فيما تتعرض لها من اتهامات بدعمها للإرهاب، وهو بهتان عظيم وزعم باطل وتصرف شنيع".

ودعا البيان سفير الدوحة، لإبلاغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بـ"وقوف المؤسسة مع الدوحة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها".

وأكد البيان أن "المؤسسة ستسعى إلى دحض كل الاتهامات وإبراز الوجه الصحيح لقطر في المحافل المختلفة.

وأعلنت 7 دول عربية الاثنين الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.