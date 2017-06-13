شاهد: مقتل 94 شخصا في انهيارات أرضية

قال مسؤولون إن انهيارات أرضية ناجمة عن هطل أمطار غزيرة دفنت منازل في بنغلاديش (الثلاثاء) مما أسفر عن مقتل 94 شخصا على الأقل.

وتواجه بنغلاديش ذات الكثافة السكانية العالية عواصف عاتية وفيضانات وانهيارات أرضية مع كل موسم أمطار.

وقال رفيق الله المسؤول في الشرطة إن الانهيارات الأرضية ضربت مناطق جبلية جنوب شرقي البلاد مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في قرية واحدة وثمانية في قرية أخرى وسبعة في ثالثة.

وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن جثث وأن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم غرفة التحكم التابعة لوزارة إدارة الكوارث والإغاثة في دكا إن من بين القتلى أربعة جنود شاركوا في عملية الإنقاذ.

وسقط أحدث الضحايا بعد أسابيع من الإعصار مورا الذي ضرب جنوب شرقي البلاد وقتل سبعة أشخاص على الأقل وألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل.

وفي عام 2007 أسفر انهيار أرضي عن مقتل حوالي 130 شخصا في منطقة تشيتاغونغ جنوب شرقي البلاد.