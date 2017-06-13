البث الحي
سياسة|بنغلادش

شاهد: مقتل 94 شخصا في انهيارات أرضية

13/6/2017

قال مسؤولون إن انهيارات أرضية ناجمة عن هطل أمطار غزيرة دفنت منازل في بنغلاديش (الثلاثاء) مما أسفر عن مقتل 94 شخصا على الأقل.

وتواجه بنغلاديش ذات الكثافة السكانية العالية عواصف عاتية وفيضانات وانهيارات أرضية مع كل موسم أمطار.

وقال رفيق الله المسؤول في الشرطة إن الانهيارات الأرضية ضربت مناطق جبلية جنوب شرقي البلاد مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في قرية واحدة وثمانية في قرية أخرى وسبعة في ثالثة.

وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن جثث وأن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم غرفة التحكم التابعة لوزارة إدارة الكوارث والإغاثة في دكا إن من بين القتلى أربعة جنود شاركوا في عملية الإنقاذ.

وسقط أحدث الضحايا بعد أسابيع من الإعصار مورا الذي ضرب جنوب شرقي البلاد وقتل سبعة أشخاص على الأقل وألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل.

وفي عام 2007 أسفر انهيار أرضي عن مقتل حوالي 130 شخصا في منطقة تشيتاغونغ  جنوب شرقي البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)