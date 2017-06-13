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سياسة

شاهد: عدد من المفقودين بانهيار مبنى في كينيا

13/6/2017

اعتبر 15 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى مكون من 7 طوابق في منطقة سكنية جنوب شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال الصليب الأحمر الكيني في تغريدة على ( تويتر ) إن مبنى من سبعة طوابق انهار في" كواري بايبلاين ايمباكاسي" الحي السكني الفقير جدا والقريب من مطار نيروبي في جنوب شرق العاصمة.

وأوضح أن عدد المفقودين لم يحدد بدقة بعد.

ونشر الصليب الأحمر الكيني صورة لعمليات رفع الأنقاض الجارية للمبنى الذي انهار ولم يعد يظهر منه سوى سطحه الأحمر. وتتمركز شاحنة لأجهزة الإطفاء بالقرب من الموقع وكذلك جنود.

ولوحظ مساء الاثنين ظهور تشققات على المبنى، وجرت عملية عاجلة لإخلاء المبنى الذي انهار بعد ساعتين على ذلك.

وقال بيوس ماساي من هيئة إدارة الكوارث إنه تم إحصاء 121 شخصا سالمين.

وأضاف المتحدث من هيئة إدارة الكوارث، إن معظم العائلات تعاونت مع السلطات، لكن يعتقد بوجود آخرين قد يكونوا عالقين، مشير إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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