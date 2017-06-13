شاهد.. أردوغان: الإجراءات ضد قطر ليست من الإسلام ولا الإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات التي سلطتها بعض البلدان على قطر "خطأ" وليست من الإسلام ولا الإنسانية.

وأضاف أردوغان في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن اللعبة القائمة في الخليج حاليا ليست بعيدة عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من يوليو تموز الماضي، وكذلك الانقلاب على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عام 2013، مضيفا "من نفذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي كان وزير الدفاع لديه، والآن هناك من يسانده ويتغنى باسمه (…) الانقلابيون في مصر لا علاقة لهم بالديمقراطية وعلى من يدعمهم أن يعيد تعريف الديمقراطية".

واعتبر أردوغان أن تحويل قطر إلى دولة متهمة ليس في صالح المنطقة، مؤكدا أن قطر لا تدعم الإرهاب، وأنها أنفقت كثيرا على الديمقراطية وعلى الأمن والسلام، كما اعتبر أنها أكثر البلدان إصرارا على مكافحة تنظيم الدولة، كما أكد أنه لولا الدعم القطري والتركي لما استطاعت المعارضة السورية مواجهة التنظيم، وتابع قائلا "قطر أكبر من مساحتها الجغرافية الصغيرة هي كبيرة من خلال مساعداتها ودعمها للديمقراطية والأمن والسلام".

وأشار أردوغان إلى أنه سيتواصل اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتقييم آخر التطورات حول الأزمة، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة قبل نهاية شهر رمضان، داعيا خادم الحرمين الشريفين إلى حل الأزمة.

ووجه أردوغان حديثه إلى الدول التي اتخذت إجراءات بحق دولة قطر قائلا "أقول لمن يحاصرون قطر إنكم تحكمون عليهم بالإعدام عندما تحاصرونهم".