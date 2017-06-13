العراق يرفض الحصار المفروض على قطر

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن العراق ضد الحصار على أية دولة "حتى وإن كانت لا تتفق معها"، في إشارة إلى مقاطعة عدد من الدول العربية لقطر.

ودعا العبادي، في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم الثلاثاء، إلى أن "يتم وقف دعم للإرهاب من أية جهة أو أي دولة كانت"، وقال "العراق انتصر على الإرهاب وأصبح لدينا حصانة منه لكن بقية الدول لا تمتلك هذه الحصانة ولا نريد لها أن تعاني منه".

وأضاف أن زيارته للملكة العربية السعودية غدا لا علاقة لها بالأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تتصدر ملفات النفط ومكافحة الإرهاب وبناء المناطق المحررة في العراق جدول أعمال الزيارة.

كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد زار العراق في شهر فبراير / شباط الماضي والتقى العبادي حيث تم بحث "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات ومحاربة تنظيم الدولة.