الشرطة الألمانية تعتقل مدير منصة إلكترونية سرية لبيع الأسلحة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يشتبه بأنه مدير موقع إلكتروني على ما يعرف باسم "الشبكة المظلمة" استخدمه منفذ هجوم ميونيخ العام الماضي في شراء السلاح الذي هاجم به مركزا تجاريا.

وقال مدعون الاثنين إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به ويبلغ من العمر 30 عاما الخميس الماضي بعد تحقيق قادهم إلى الموقع، وهو عبارة عن منتدى سري للنقاش يضم 20 ألف مستخدم وبه قسم لتجارة الأسلحة والمخدرات.

وقال المدعون "بيع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم في ميونيخ يوم 22 يوليو/تموز 2016 كان على هذه المنصة".

وأطلق المهاجم ديفيد علي سنبلي (18 عاما) النار على نفسه بعد الهجوم الذي أصيب فيه 27 شخصا.

جاء الاعتقال بعد تصاعد القلق بين السلطات في أوربا من أن مثل هذه الأسواق السرية تجعل من السهل على المجرمين الحصول على السلاح الذي تخضع حيازته لقيود شديدة في أنحاء القارة.

وخلصت الشرطة إلى أن المهاجم المولود في ألمانيا كان مختلا وتصرف بمفرده ، كما كان مهووسا بالقتل الجماعي؛ لكنه لم يكن يستلهم نهج تنظيم الدولة.