السفيرة الأمريكية في قطر: سأفتقد هذا البلد الرائع

أعلنت السفيرة الأميركية في قطر الثلاثاء أنها ستغادر منصبها في الدوحة.

وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر الثلاثاء "هذا الشهر، أنهي ثلاث سنوات سفيرة للولايات المتحدة الى قطر. كان ذلك أكبر شرف في حياتي وسأفتقد هذا البلد الرائع".

ولم تذكر شيل سميث أسباب تنحيها ولا إذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين مكانها.

ويغادر كثيرون من السفراء الأميركيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات.

وتأتي مغادرتها في خضم أزمة دبلوماسية في منطقة الخليج حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها السياسية مع قطر وتتهم هذه الدول الدوحة بتقديم الدعم لمنظمات متطرفة، وترفض قطر بشدة تلك الاتهامات.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب دعمه للخطوة السعودية لكن مسؤولين أمريكيين آخرين كانوا أكثر حذرا ودعوا الى الحوار لإنهاء الازمة.