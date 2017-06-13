اعتقال معارضين لاتفاقية تيران وصنافير بالقاهرة

اعتقلت قوات الأمن المصرية عددا من النشطاء والصحفيين من أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة.

وجاء ذلك أثناء تنظيم نشطاء وقفة أمام نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء بالقاهرة احتجاجا على إقرار اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تنص على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن عدد المعتقلين وصل إلى 8 أشخاص حتى الآن بينهم الكاتب الصحفي محمد منير والناشط اليساري كمال خليل.

وشارك في الاعتصام المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والناشط اليساري كمال خليل ووكيل نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وجاء اعتصام الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي لنقابة الصحفيين بالقاهرة تحسبا لمشاركة شعبية واسعة في الاحتجاج على إقرار الاتفاقية، كما منعت الصحفيين غير المسجلين في النقابة من الوصول إليها.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري قد أقرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تنص على نقل تبعة جزيرتيْ تيران وصنافير للسعودية، وأَحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس.

ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية بواقع 35 نائبا مقابل رفض ثمانية فقط. وتضم اللجنة 44 عضوا من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضوا، وتغيّب واحد بداعي المرض، وفق مراسل الأناضول.

وقد اضطر رئيس المجلس علي عبد العال لوقف نقاش الموضوع نظرا لاتساع نطاق الاحتجاجات داخل اللجنة من قبل نواب آخرين في المجلس حضروا اجتماعها، وهتف عدد كبير منهم بأن الجزيرتين مصريتان.

وكانت أحزاب وقوى سياسية مصرية عدة قد أعلنت عن تنظيم اعتصامات ومظاهرات احتجاجية، وأعلنت اعتراضها على مناقشة الاتفاقية في البرلمان رغم وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، واعتبرت "الموافقة على الاتفاقية خيانة وطنية تستوجب إسقاط النظام".