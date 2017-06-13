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سياسة|إيران

إيران: السعودية تدعم "المجموعات الإرهابية"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
13/6/2017

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السعودية بدعم "المجموعات الإرهابية" التي تعمل في الحدود الشرقية لبلاده ببلوشستان.

وأكد ظريف أن طهران لديها معلومات استخباراتية تدل على أن الرياض ضالعة في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي البرلمان الإيراني وضريح الخميني.

وقال ظريف في تصريح صحفي بالعاصمة النرويجية أوسلو (الثلاثاء) "من الواضح أن هناك تصريحات من مسؤولين سعوديين كبار، فولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع قبل شهر مضى صرح علانية بأنهم سينقلون الحرب إلى إيران، وذلك تهديد مباشر، وفي يوم وقوع الحادث الإرهابي في طهران فإن نظيري السعودي عادل الجبير كتب في تغريدة على تويتر قال فيها إن إيران يجب أن تعاقب، وبعد ساعات كان الهجوم الإرهابي".

وأضاف "لدينا معلومات مخابراتية تدل على أن السعودية ضالعة في العمل الإرهابي مباشرة، وأنها تدعم المجموعات الإرهابية التي تعمل في الجانب الشرقي من بلادنا في بلوشستان مستخدمة أراضي جيراننا لشن هجمات علينا".

وأغلبية سكان إقليم بلوشستان هم من المسلمين السنة الذين يمثلون أقلية في إيران الشيعية.

وأشار ظريف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتغاضى عن تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، واتهمه بالسعي لتغيير هوية المهاجمين، وقال إن واشنطن تعمل على تغيير حقائق التاريخ.

وتأتي تصريحات ظريف بعد أيام من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجومين اللذين استهدفا طهران الأربعاء الماضي وأوقعا 17 قتيلا.

واتهم الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق كلا من السعودية والولايات المتحدة بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت البرلمان الإيراني وضريح الخميني، وردت السعودية بالقول إن هذه الاتهامات لا دليل عليها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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