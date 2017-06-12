مدع عام أمريكي : أقلت من منصبي لرفضي الرد على مكالمة من ترمب

قال مدع عام أمريكي سابق الأحد، إنه أقيل بعد أن رفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشار بريت بهارارا ، في أول مقابلة تليفزيونية له منذ إقالته في مارس/آذار لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأمريكية، أن ترمب طلب منه في البداية البقاء في منصبه.

وقال بهارارا إن ترمب بدأ في إجراء "مكالمات هاتفية غير عادية للغاية" معه عندما كان لا يزال رئيسا منتخبا في مسعى على ما يبدو "لإقامة نوع من العلاقة".

ولكن بعد أن تولى ترمب منصبه في يناير/ كانون ثاني، رفض بهارارا الرد على أحد اتصالاته لأنها جعلته يشعر بعدم الارتياح.

وقال بهارارا "لقد جاءت المكالمة، وتلقيت رسالة، وتداولنا بشأنها، وأعتقد أنه من غير المناسب إعادة المكالمة، وبعد 22 ساعة طلب مني الاستقالة مع 45 شخصا آخرين".

وتابع أنه "حتى يومنا هذا ليس لدي أي فكرة عن سبب إقالتي".

وأضاف أن تجربته كانت مماثلة لما تعرض له مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومى الذى أقاله ترمب الشهر الماضي والذى قدم منذ أيام شهادة حول مواجهاته مع الرئيس الأمريكي أمام مجلس الشيوخ.

وقال بهارارا "عندما قرأت التقارير عن كيفية اتصال الرئيس بجيمس كومي بمرور الوقت، شعرت قليلا أنه نفس الشيء".

وتابع "عدد المرات التي اتصل بي فيها الرئيس باراك أوباما خلال سبع سنوات ونصف كان صفر وهو عدد المرات التي توقعها من رئيس الولايات المتحدة لأنه يجب ألا يكون هناك أي نوع من العلاقات سوى علاقات بعيدة للغاية".

وكان بهارارا من بين 46 مدعيا عاما أمريكيا تبقوا في إدارة أوباما الذين طلب منهم الاستقالة في مارس/ آذار الماضي.