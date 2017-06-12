البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

مدع عام أمريكي : أقلت من منصبي لرفضي الرد على مكالمة من ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
12/6/2017

قال مدع عام أمريكي سابق الأحد، إنه أقيل بعد أن رفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشار بريت بهارارا ، في أول مقابلة تليفزيونية له منذ إقالته في  مارس/آذار لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأمريكية، أن ترمب طلب منه في  البداية البقاء في منصبه.

وقال بهارارا إن ترمب بدأ في إجراء "مكالمات هاتفية غير عادية للغاية"  معه عندما كان لا يزال رئيسا منتخبا في مسعى على ما يبدو "لإقامة نوع من  العلاقة".

ولكن بعد أن تولى ترمب منصبه في يناير/ كانون ثاني، رفض بهارارا الرد  على أحد اتصالاته لأنها جعلته يشعر بعدم الارتياح.

وقال بهارارا "لقد جاءت المكالمة، وتلقيت رسالة، وتداولنا بشأنها،  وأعتقد أنه من غير المناسب إعادة المكالمة، وبعد 22 ساعة طلب مني  الاستقالة مع 45 شخصا آخرين". 

وتابع أنه "حتى يومنا هذا ليس لدي أي فكرة عن سبب إقالتي".

وأضاف أن تجربته كانت مماثلة لما تعرض له مدير مكتب التحقيقات الاتحادي  السابق جيمس كومى الذى أقاله ترمب الشهر الماضي والذى قدم منذ أيام شهادة حول مواجهاته مع الرئيس الأمريكي أمام مجلس  الشيوخ.

وقال بهارارا "عندما قرأت التقارير عن كيفية اتصال الرئيس بجيمس كومي  بمرور الوقت، شعرت قليلا أنه نفس الشيء". 

وتابع "عدد المرات التي اتصل بي فيها الرئيس باراك أوباما خلال سبع  سنوات ونصف كان صفر وهو عدد المرات التي توقعها من رئيس الولايات  المتحدة لأنه يجب ألا يكون هناك أي نوع من العلاقات سوى علاقات بعيدة  للغاية".

وكان بهارارا من بين 46 مدعيا عاما أمريكيا تبقوا في إدارة أوباما الذين  طلب منهم الاستقالة في مارس/ آذار  الماضي. 

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)