محكمة استئناف ترفض قرار ترمب بحظر السفر

قضت محكمة استئناف أمريكية ثانية (الإثنين) برفض حظر مؤقت للسفر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وبهذا القرار أيدت المحكمة إلى حد بعيد قرارا لمحكمة أقل درجة.

وكانت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية في سان فرانسيسكو تراجع حكما أصدره في مارس/آذار قاض اتحادي في هاواي علق العمل بأجزاء من أمر ترمب.

وجاء الحكم بعدما أيدت محكمة أخرى، وهي محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الرابعة في ريتشموند بفرجينيا، في 25 من مايو أيار حكما لقاض في ماريلاند برفض أجزاء من الأمر.

وطلبت إدارة ترمب في أول يونيو/حزيران من المحكمة العليا الأمريكية رفض حكم محكمتي هاواي وريتشموند وإعادة العمل بالحظر.

ورفض القاضي الاتحادي في هاواي ديريك واتسون أمرا تنفيذيا صدر في السادس من مارس/آذار يمنع المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما بينما شددت الحكومة قيود استخراج التأشيرات. كما رفض واتسون أمرا تنفيذيا علق دخول طالبي اللجوء لمدة 120 وكذلك توجيهات أخرى للحكومة بدراسة إجراءات تدقيق أشد.

وأيدت محكمة الدائرة التاسعة اليوم تعليق العمل بحظر السفر الذي أصدره ترمب ومنع دخول اللاجئين.

غير أن محكمة الاستئناف أيدت جزءا من الأمر كي تسمح للحكومة بإجراء مراجعات داخلية بشأن التدقيق.