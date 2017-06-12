شاهد: هبوط آمن لطائرة في سيدني بعد مشكلة في المحرك

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران (تشاينا إيسترن ايرلاينز) كانت متجهة إلى شنغهاي الإثنين للعودة إلى سيدني بعد أن واجهت موقفا طارئا يتعلق بمشكلة في المحرك أثناء تحليقها في الجو.

وقالت كاثي تشانغ وهي مدير عام في شركة تشاينا إيسترن ايرلاينز والمتحدثة باسم الشركة إن الطائرة التي من طراز " أيرباص أيه330 " هبطت بسلام ولم تقع إصابات.

وأشارت إلى أن الطاقم لاحظ الوضع غير الطبيعي للمحرك الأيسر وقرر العودة إلى مطار سيدني على الفور وأن كل الركاب وأفراد الطاقم هبطوا بسلام".

وأظهرت صور نشرتها عدة وسائل إعلام أسترالية شقا ضخما في الغلاف الخارجي لمحرك الطائرة الأيسر.

وقال مكتب سلامة وسائل النقل بأستراليا إنه يجري تحقيقا في الحادث.

وقالت محطة (سفن نيوز ) التلفزيونية إن الركاب سمعوا دويا بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة وشموا رائحة شيء يحترق قبل أن تعود الطائرة إلى المطار.