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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سيدة أمريكا الأولى وابنها بارون ينتقلان إلى واشنطن

12/6/2017

هبطت مروحية تقل سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترمب، وابنها بارون مساء الأحد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث انتقلا إلى واشنطن للانضمام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وغردت ميلانيا على حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "اتطلع إلى الذكريات التي سنقوم بتسجيلها في منزلنا الجديد!"، وأرفقت معها صورة من نافذة تكشف واجهة ظهر بها نصب واشنطن.

وأكدت المتحدثة باسم السيدة الأولى، ستيفاني غريشام، هذه الخطوة حيث قالت على صفحتها على موقع تويتر "لقد أصبح رسميا! السيدة الأولى وبارون انتقلا إلى العاصمة! مرحبا بكم في بيتكم".

وأمسك الرئيس بيد السيدة الأولى أثناء توجههما داخل البيت الأبيض.

وانضمت ميلانيا وبارون إلى ترمب خلال توليه منصبه في يناير/كانون ثان الماضي، وحضرت السيدة الأولى العديد من المناسبات في واشنطن منذ ذلك الحين.

لكن الاثنين بقيا في برج ترمب في نيويورك حتى أنهى بارون عامه الدراسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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