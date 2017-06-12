رئيس بيرو يحذر من "حمام دم" في فنزويلا

حذّر رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي الاثنين من أن النزاع الدامي في فنزويلا قد يؤدي إلى "حمام دم" هناك ويتسبب بأزمة لاجئين كبرى.

وقال الرئيس البيروفي في مدريد خلال زيارة إلى إسبانيا إن أزمة فنزويلا السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أشهر والتي تشهد تظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس اليساري نيكولاس مادورو، قد تجبر الناس على مغادرة هذا البلد بشكل جماعي.

وأشار كوتشينسكي خلال تجمع نظمته صحيفة "ال بايس" الإسبانية "إذا لم يتم عمل شيء، فسوف ينتهي الأمر بحمام دم، وسوف يكون هناك اجتياح (لاجئين) في كوكوتا (في كولومبيا)".

وأضاف كوتشينسكي أن الفنزويليين قد يبدؤون أيضا بالعبور الى جزيرة كوراساو الهولندية شمال بلادهم بواسطة القوارب.

وأدت مواجهات بين المتظاهرين ضد الرئيس مادورو وقوات الأمن إلى مقتل أكثر من ستين شخصا واعتقال المئات منذ الأول من نيسان/أبريل.

ودعا الرئيس البيروفي الذي يعتبر مناهضا للنظام الحالي في فنزويلا إلى تشكيل لجنة دولية لمحاولة إيجاد حلول للأزمة.

وأقترح كوتشينسكي أن تنضم "دولتان ديموقراطيتان أو ثلاث" إلى عدة دول أخرى حليفة لفنزويلا في إطار اللجنة، لافتا إلى أن كل المحاولات الأخرى لتهدئة الوضع من خلال المنظمات الدولية قد باءت بالفشل.

وجاءت اقتراحات كوتشينسكي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.