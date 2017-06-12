رئيس القطرية يدعو إيكاو لإعلان "عدم قانونية" غلق المجال الجوي

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ا(لاثنين) إن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) يجب أن تعلن عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية تجاه حركة النقل الجوي القطري

وقطعت ثلاث دول خليجية علاقاتها مع الدوحة في خلاف دبلوماسي، وأغلقت المجال الجوي أمام حركة الطيران.

وانتقد أكبر الباكر في تصريحات بثتها شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) السعودية والإمارات والبحرين لإغلاقهم مجالهم الجوي أمام الطيران القطري.

وناشد الباكر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة والتي تدير اتفاقية شيكاجو التي تضمن حرية تحليق الطيران المدني قائلا "لدينا قنوات قانونية لمعارضة هذا. الإيكاو يجب أن تشارك بقوة وأن تلقي بثقلها لكي تعلن أنه إجراء غير قانوني".

ووقعت الإمارات والبحرين على الاتفاقية التي ترجع للعام 1944 لكن السعودية من الدول غير الموقعة عليها.

وقال الباكر إن 18 وجهة وصول أصبحت الآن محظور دخول الخطوط القطرية إليها.

منتقدا قرار السعودية ودولة الإمارات لإغلاقهما مكاتب الشركة في البلدين.

وقال "اغلاق مكاتب شركة الطيران هو في الواقع استخفاف بالسلوك المتحضر، مكاتب شركات الطيران ليست أذرعا سياسية، جرى إغلاق مكاتبنا كما لو كنا منظمة للجريمة، ليس مسموحا لنا بأن نرد الأموال المدفوعة إلى ركابنا".

وقال إن الولايات المتحدة "يجب أن تكون القائد الذي يحاول كسر هذا الحصار وألا تجلس وتراقب ما يحدث وتسكب الوقود على النار".

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قال الباكر إنه لن يؤجل أي طلبات لشراء طائرات ولن يجمد خطط توسعة في دول أخرى مثل الهند.

وأعلنت الخطوط القطرية أمس (الأحد) زيادة قدرها 21.7 في المئة في الأرباح الصافية في سنتها المالية الماضية المنتهية في مارس/آذار بدعم من استراتيجية للاستثمار والتوسع.