رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تشكيلة حكومتها لجديدة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن تشكيلة حكومتها الجديدة بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي شهدتها البلاد، الخميس الماضي.

ولم تطرأ تغييرات كبيرة على حكومة تيريزا ماي، التي شكلتها بعد أن فقد حزب المحافظين الذي تتزعمه الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وإعلانها اعتزام تشكيل حكومة أقلية.

وعينت ماي نائبا لها، وزير العمل والتقاعد السابق داميان غرين، الذي يطلق عليه الإعلام البريطاني "صديق ماي وشريكها المقرب"، فيما عينت مايكل غوف، الذي شغل مناصب مختلفة خلال حكم المحافظين، وزيرا للبيئة والغذاء والشؤون الريفية.

وخلفا لغرين، عينت "ماي"، وزير الخزانة السابق ديفيد غوك، وزيرا للعمل والتقاعد، بينما أصبح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدنغتون، وزيرا للعدل خلفا لليز تروس، التي انتقلت لوزراة الخزانة.

وأبقت "ماي"، على وزيرة الداخلية أمبر رود، ووزير الخارجية بوريس جونسون، والدفاع مايكل فالون، ووزير بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) ديفيد ديفيز، والمالية فيليب هاموند، والصحة جيرمي هنت، والتجارة الدولية وليام فوكس.

وفي تصريحاتها للصحفيين عقب إعلانها التشكيلة الوزارية، في وقت متأخر من مساء الأحد، قالت "ماي" إن الحكومة ستركز على المسائل الاجتماعية، كما ستوفر خروجا ناجحا من الاتحاد الأوربي.

ولم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، حيث حصل حزب المحافظين برئاسة تيريزا ماي، على 318 مقعدًا في مقابل 262 لحزب العمال، في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) الذي يتكون من 650 مقعدا.

ويمكن لأي حزب أو تحالف من تشكيل الحكومة في بريطانيا منفردًا، حال الحصول على 326 مقعد كحد أدنى أي الأغلبية المطلقة (50 % + 1).