البث الحي
سياسة|النرويج

النرويج تتجه إلى حظر النقاب بالمدارس والجامعات

وزير التعليم النرويجي توربيورن رو إيزاكسين
وزير التعليم النرويجي توربيورن رو إيزاكسين
12/6/2017

اقترحت النرويج الاثنين فرض حظر وطني على استخدام النقاب الذي يغطي الوجه بأكمله في جميع المؤسسات التعليمية، بداية من مراكز الرعاية النهارية للأطفال وحتى الجامعات.

ومن المقرر تطبيق القرار على المعلمات والطالبات.

وقال وزير التعليم توربيورن رو إيزاكسين: "إن الملابس التي تغطي الوجه تمنع التواصل، الذي يعتبر ضروريا للتلاميذ والطلبة أثناء تلقيهم العلم".

فيما قالت الحكومة إن الحظر المقترح سيتم تطبيقه أيضا على الطالبات المشاركات في البرامج التمهيدية للاجئين ودورات اللغة للقادمات الجديدات.

وأضاف إيزاكسين "أن النرويج مجتمع مفتوح، حيث يجب على الجميع أن يكونوا قادرين على رؤية وجه بعضهم البعض".

ويشمل الحظر النقاب وأقنعة الوجه، ولكنه لا يشمل الأقنعة الواقية.

وقالت الحكومة إن القرار سيتم تطبيقه في أنحاء البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني  5 ملايين و300 ألف نسمة. ويتوجب على الهيئات والمؤسسات المختلفة الرد على الاقتراح في موعد أقصاه العشرين من سبتمبر/أيلول المقبل.

وينتمي إيزاكسين إلى حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ، التي تقود البلاد في تحالف مع الحزب التقدمي اليميني الشعبوي.

ويعارض الحظر، "الاتحاد الوطني للطلبة"، وهو أكبر اتحاد في النرويج ويبلغ عدد أعضائه 230 ألف عضو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)