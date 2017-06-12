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سياسة

أمير الكويت: لا يمكن الصمت إزاء خلافات الأشقاء في الخليج

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
12/6/2017

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي واجب لا يستطيع التخلي عنه.

ويقود الشيخ صباح جهود وساطة لحل أزمة دبلوماسية في الخليج يصفها البعض بالأسوأ في المنطقة منذ سنوات.

وقال الصباح حسب وكالة الأنباء الكويتية "صعب علينا نحن الجيل الذي بنى مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاما أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وأضاف "أنا شخصيا عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ أربعة عقود ولذا ليس سهلا على من هو مثلي عندما يكون حاكما أن يقف صامتا من دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء".

وزار أمير الكويت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأسبوع الماضي في مسعى لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية القطري في وقت سابق اليوم إنه يدعم جهود الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن تصريحات الأمير ستنشر كاملة في صحيفة الجريدة غدا (الثلاثاء).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية
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