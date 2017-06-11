البث الحي
سياسة

859 حالة وفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن

طفل يعاني بسبب المجاعة في اليمن
طفل يعاني بسبب المجاعة في اليمن
11/6/2017

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن، منذ 27 أبريل/نيسان الماضي إلى 859 حالة.

وأضافت -في تغريدة لها عبر حساب مكتبها باليمن على "تويتر"- أنها سجلت 116 ألفًا وسبعمئة حالة اشتباه بالكوليرا، من ضمنها 859 حالة وفاة، في عشرين محافظة.

وكانت المنظمة قد حذرت في بيانات سابقة الأسبوع الماضي من صعوبة النجاح في سباق احتواء الكوليرا في اليمن بسبب تدمير النظام الصحي بعد أكثر من عامين من الصراع المحتدم.

وأشارت إلى أن ‏الأطفال ما دون 15 عاما يمثلون 46% من إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا، مضيفة أن من تخطت أعمارهم ستين عاما يمثلون 33% من إجمالي الوفيات.

والكوليرا مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج. ويتعرّض الأطفال -الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن خمس سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

وتزيد من صعوبة مواجهة الوباء الحرب الدائرة منذ مارس/آذار 2015، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مدعومة بتحالف عربي، وبين تحالف الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي يسيطر بقوة السلاح على عدد من المحافظات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)