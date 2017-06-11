قطر: لم نتخذ إجراءات بشأن المقيمين من الدول المقاطعة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها الأحد أن دولة قطر -وفقا لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة

وأكد البيان أن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قطعت العلاقات الدبلوماسية أو خفضت التمثيل الدبلوماسي معها إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر.

وأوضح أن لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ضمن إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم، أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت فجر الاثنين الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة. كما طلبت الدول الخليجية المقاطعة من مواطنيها مغادرة قطر، بينما دعت القطريين القاطنين في أراضيها إلى المغادرة خلال 14 يوما.