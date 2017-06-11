فرنسا تنتخب برلمانا جديدا وسط استطلاعات بفوز حزب ماكرون

بدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وسط توقعات بفوز حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بالأغلبية.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن "حزب الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه ماكرون سيحقق الأغلبية بعد الجولة الثانية من التصويت المقررة في 18 يونيو/حزيران.

ومن شأن هذا الفوز أن يمنح ماكرون أغلبية قوية تسمح له بإجراء إصلاحات بعيدة المدى.

وتأتي الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد فقط من تحدي المصرفي السابق البالغ من العمر 39 عاما التوقعات ليصبح رئيس ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال منير محجوبي، وزير الدولة في حكومة ماكرون لرويترز أثناء جولة لحشد التأييد في دائرته الانتخابية بشمال فرنسا: "نريد أغلبية كبيرة كي نستطيع العمل وتغيير فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتتوقع أحدث استطلاعات الرأي حصول حزب ماكرون وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط على ما لا يقل عن 30% من الأصوات الأحد مع حصول حزب الجمهوريين المحافظ وحلفائه على نحو 20% وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على نحو 17%.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتيجة ستتحول إلى أغلبية ساحقة في الجولة الثانية.

ورغم أن الانتخابات في الدوائر الانتخابية للمجلس الأدنى من البرلمان والبالغ عددها 577 دائرة يصعب التكهن بنتيجتها ولاسيما مع تنافس 7882 مرشحا في المجمل على هذه المقاعد يقول حتى منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام إنهم يتوقعون حصول ماكرون على أغلبية.