عاهل المغرب مستعد للوساطة في الأزمة الخليجية

دعا ملك المغرب محمد السادس الأطراف المعنية في الأزمة الخليجية إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل تخفيف التوتر وتجاوز هذه الأزمة

وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي" مبديا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة.

وأفادت الخارجية المغربية في بيان بأن المملكة تتابع بانشغال بالغ تدهور العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبلدان عربية أخرى وبين دولة قطر، مؤكدة أن الملك أجرى اتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف منذ بداية الأزمة، حيث دعا الجميع إلى مزيد من التروي والحكمة من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذه الأزمة، وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوزارة أن المملكة المغربية التي تربطها علاقة "خاصة" بدول الخليج رغم البعد الجغرافي، تشعر بأنها معنية بهذه الأزمة من دون أن تكون في خضمها.

كما ورد في البيان استعداد المغرب -إذا ما وافقت الأطراف – لفتح حوار هادئ ورصين قوامه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ومحاربة التطرف الديني، والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات.