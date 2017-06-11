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سياسة

شاهد: وقفة تضامن بغزة مع الشيخ القرضاوي

11/6/2017

شارك العشرات من العلماء الفلسطينيين بقطاع غزة في وقفة تضامن مع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي.

وأدرجت  كل  من السعودية ومصر والإمارات والبحرين القرضاوي على قائمة الإرهاب الخاصة بها.

ونظمت الوقفة اليوم الأحد تحت شعار "القرضاوي أستاذ العلماء"، وشارك  فيها  نخبة من أعضاء رابطة علماء فلسطين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-فرع فلسطين.

ودعت الرابطة المسلمين إلى جمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والاتفاق على معاداة أعداء الأمة.

واستهجن رئيس الرابطة مروان أبو راس الإساءة البالغة التي مست الشيخ القرضاوي واصفا إياه بشيخ العلماء.

وأشار أبو راس إلى أن الشيخ القرضاوي كان يرفض دائما التشدد والعنف والإرهاب وتكفير المسلمين، وأن منهجه معروف بالوسطية.

من جانب آخر، أشاد أبو راس بدور دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أصدرت مساء الخميس الماضي بياناً مشتركاً أدرجت خلاله 59 شخصاً بينهم الشيخ القرضاوي على قائمة الإرهاب.

كما أدرجت هذه 12 كياناً على قوائم الإرهاب لديها. وشملت مؤسسات خيرية وتطوعية قطرية.

وجاء إصدار اللائحة بعد أيام من إعلان هذه الدول مقاطعة قطر وفرض حصار بحري وبري وجوي عليها.

ونفت قطر اتهامها بدعم الإرهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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