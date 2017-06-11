جندي أفغاني يقتل ثلاثة جنود أمريكيين

قال مسؤولون إن ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا وأصيب آخر أمس السبت عندما أطلق جندي أفغاني النار عليهم في شرق أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجياني وهو متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن إطلاق النار وقع في منطقة أشين حيث تقاتل القوات الخاصة الأمريكية بجانب القوات الأفغانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان.

وقال خوجياني إن الجندي الأفغاني قتل كذلك في الحادث، مضيفا أن سبب إطلاق النار غير واضح. وأنه بدأ التحقيق في الحادث.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن منفذ الهجوم كان أحد أعضاء الحركة، وإنه قتل أربعة أمريكيين وأصاب عددا أكبر.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شرق أفغانستان ونقل جندي مصاب للعلاج الطبي. ولم يذكر البيان تفاصيل الحادث ولكنه قال إن تحقيقا يجري.

ومثلت الهجمات التي ينفذها جنود أفغان ضد أفراد من قوات التحالف في أفغانستان مشكلة كبيرة قبل عدة سنوات؛ لكنها باتت لا تحدث كثيرا بعد تحسين الإجراءات الأمنية وتراجع عدد القوات الأجنبية في البلاد بشكل كبير.

وفي مارس/آذار أصيب ثلاثة جنود أمريكيين عندما فتح جندي أفغاني النار عليهم.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة عدد القوات في أفغانستان التي تمزقها الحرب.

وفيما يتعلق بمقتل الجنود الثلاثة قال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب "يتابع ما حدث في أفغانستان".