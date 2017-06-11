البث الحي
سياسة

المعهد الدولي للصحافة ينتقد إغلاق مكاتب الجزيرة

شعار المعهد الدولي للصحافة
شعار المعهد الدولي للصحافة
11/6/2017

أعرب معهد الصحافة الدولي عن قلقه للتحركات السعودية والأردنية وعدد من الدول العربية لمحاولة إسكات فضائية الجزيرة.

وقال مدير مشروع الحريات في معهد الصحافة الدولي سكوت غريفن إنه قلق من الخطوات ضد الجزيرة من قبل حكومات السعودية والأردن ودول أخرى. وقال إن فضائية الجزيرة تعاني من ضرر جانبي في الصراع الدبلوماسي الخليجي.

وأضاف غريفن أن إغلاق مكاتب الجزيرة في السعودية والأردن وحجب مواقعها من قبل دول في المنطقة ستحرم المواطنين من وجهات نظر مختلفة حيث من حق الجميع الوصول إلى المعلومة."

وطالب غريفن حكومات المنطقة بالتراجع عن قرارتها والسماح للجزيرة بالعمل من دون أي تدخل أو محاولة لاعتراض عملها.

من جانبه قال داود كُتّاب عضو المجلس التنفيذي لمعد الصحافة الدولي ومدير عام شبكة الإعلام المجتمعي إنه من غير المقبول كلياً أن تعاقب وسيلة إعلام مهنية بسبب الصراعات والاختلافات السياسية."

وأردف كُتّاب "إن للإعلام المستقل مسؤولية في توفير معلومات صادقة ومتوازنة وذات صلة للجمهور العام. بإغلاق مكاتب الجزيرة فإن السلطات الأردنية تدخلت بصورة غير مباشرة في تعطيل هذه المهمة."

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)