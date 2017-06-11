المعهد الدولي للصحافة ينتقد إغلاق مكاتب الجزيرة

أعرب معهد الصحافة الدولي عن قلقه للتحركات السعودية والأردنية وعدد من الدول العربية لمحاولة إسكات فضائية الجزيرة.

وقال مدير مشروع الحريات في معهد الصحافة الدولي سكوت غريفن إنه قلق من الخطوات ضد الجزيرة من قبل حكومات السعودية والأردن ودول أخرى. وقال إن فضائية الجزيرة تعاني من ضرر جانبي في الصراع الدبلوماسي الخليجي.

وأضاف غريفن أن إغلاق مكاتب الجزيرة في السعودية والأردن وحجب مواقعها من قبل دول في المنطقة ستحرم المواطنين من وجهات نظر مختلفة حيث من حق الجميع الوصول إلى المعلومة."

وطالب غريفن حكومات المنطقة بالتراجع عن قرارتها والسماح للجزيرة بالعمل من دون أي تدخل أو محاولة لاعتراض عملها.

من جانبه قال داود كُتّاب عضو المجلس التنفيذي لمعد الصحافة الدولي ومدير عام شبكة الإعلام المجتمعي إنه من غير المقبول كلياً أن تعاقب وسيلة إعلام مهنية بسبب الصراعات والاختلافات السياسية."

وأردف كُتّاب "إن للإعلام المستقل مسؤولية في توفير معلومات صادقة ومتوازنة وذات صلة للجمهور العام. بإغلاق مكاتب الجزيرة فإن السلطات الأردنية تدخلت بصورة غير مباشرة في تعطيل هذه المهمة."