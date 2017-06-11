!المؤتمر الشعبي السوداني: كيف يمكن أن يكون يوسف القرضاوي إرهابيا؟

استنكر حزب المؤتمر الشعبي السوداني القائمة التي أصدرتها السعودية والامارات والبحرين ومصر بحق مؤسسات وشخصيات قالت إنها "إرهابية".

وقال الأمين العام للحزب على الحاج آدم في كلمة أمام مجلس شورى الحزب إنه لا يقبل أن تصنف حركة مقاومة مثل حماس كمنظمة إرهابية.

وأضاف متسائلا: "كذلك شخصية مثل الشيخ يوسف القرضاوي كيف يمكن أن يكون إرهابيا؟!

وكانت الدول الأربعة قد أصدرت مساء الخميس الماضي بياناً مشتركاً يدرج 59 شخصا، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و12 كياناً على ما قالوا إنه "قائمة الإرهاب" المحظورة لديها.

وتضمنت القائمة مؤسسات خيرية وتطوعية في قطر من أبرزها مركز قطر للعمل التطوعي، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية.

وقال الحاج في كلمته أمام مجلس شورى الحزب الذي أسسه الدكتور حسن الترابي: "نحن لا ندق طبول الحرب، على الرغم من وجود نذرها، ونؤكد أننا على اتصال مع جميع السفارات، ورسالتنا واحدة أن ما يحدث ليس من مصلحة الجميع".

وأشار الحاج إلى "تقدير حزبه والشعب السوداني للدور الكبير الذي تلعبه قطر في الشأن السوداني"، وقال "إنها الدولة الوحيدة التي وقفت مع الشعب السوداني في قضية دارفور".

وأشار الحاج إلى أن السودان "سيتحرك مع الكويت ومع الأمريكان والأوربيين والآخرين، جميعا بقدر الإمكان كي نجد مخرجا ومواقف أفضل مما يحدث الآن".