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سياسة

الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف الخليجي بالحوار

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أرشيفية
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أرشيفية
11/6/2017

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن بلاده تؤكد حتمية حل الأزمة الخليجية عبر الحوار وفي نطاق "البيت الخليجي الواحد".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الأحد عن الشيخ صباح الخالد قوله إن قطر مستعدة "لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار".

وأوضح الوزير أن الجهود الدبلوماسية التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال زياراته للسعودية والإمارات ودولة قطر كانت تستهدف الحفاظ على العلاقة الأخوية بين دول المجلس قوية ومتماسكة حيث بحث خلالها السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه.

وأضاف أن دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية بين قطر والسعودية والبحرين والإمارات.

المصدر : وكالات
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