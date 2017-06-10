وزير الخارجية الألماني: الحرب بالخليج محتملة وفرص التهدئة قائمة

حذر وزير خارجية الألماني زغمار غابرييل من أن الأزمة الخليجية قد تؤدي لنشوب حرب، لكنه قال إنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر.

وأضاف غابرييل في مقابلة صحفية أن هناك قسوة دراماتيكية في العلاقات بين الدول المتحالفة والمتجاورة في الخليج، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع نظرائه في السعودية وقطر وتركيا، وأجرى مكالمات هاتفية مع نظرائه في إيران والكويت.

وقال الوزير الألماني إنه أحس بعد محادثاته المذكورة بمدى خطورة الوضع، لكنه يعتقد أن هناك فرصا جيدة لإحراز تقدم وتجاوز الأزمة.

وسبق للوزير الألماني أن دعا لرفع الحصار المفروض على قطر، واعتبره أمرا مرفوضا. وقال غابرييل -الجمعة خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني- إن ألمانيا ترى في المنطقة كثيرا من الصراعات، ويجب احتواؤها، مؤكدا أن قطر شريك إستراتيجي في مكافحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية القطري أكد أن بلاده مؤمنة بضرورة حل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار وضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني كانت دعت الأطراف المعنية بالأزمة الخليجية إلى إنهاء التصعيد واعتماد الحوار لحل الأزمة، وقالت موغيريني إنها تدعم المبادرة الكويتية لحل الأزمة.