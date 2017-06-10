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ميركل: يجب العمل على تخفيف أزمة قطر

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
10/6/2017

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في قطر.

وأضافت أنه يتعين على كل دول الخليج وإيران وتركيا أيضا العمل معا لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.

وقالت ميركل التي كانت تتحدث في مكسيكو سيتي بجوار الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إنه سيكون من المستحيل تسوية الوضع "المقلق جدا" ما لم تشارك كل الأطراف الإقليمية.

وأضافت أن من المهم أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي معا لإنهاء الأزمة.

وقالت "علينا أن ندرك أن الحل السياسي لصراعات.. مثل الوضع في سوريا والوضع في ليبيا أو الوضع في العراق لن يحدث إذا لم يتم ضم أطراف معينة في المحادثات وهذا يشمل قطر ويشمل تركيا وإيران".

وأضافت ميركل أنها تريد الحفاظ على توازن القوى "بشكل معقول" في المنطقة، وقالت إن مكافحة "الإرهاب" ستكون على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في هامبورغ بألمانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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