محادثات سرية بين واشنطن وموسكو لإقامة منطقة لتخفيف التوتر بسوريا

تجرى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محادثات سرية مع روسيا في محاولة لإقامة منطقة لتخفيف التوتر في جنوب غرب سوريا، بحسب تقرير إخباري.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين على سير المحادثات قولهم إنه سيجري الفصل بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة على أمل "إنهاء الإعمال العدائية" في المنطقة.

وقالت الصحيفة إنه تم عقد اجتماعين على الأقل حتى الآن، كان آخرها قبل أسبوعين في الأردن، حيث شارك فيها مسؤولون أردنيون أيضا.

وأضافت أن هذه اللقاءات جاءت عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو في نيسان/أبريل الماضي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة وروسيا على تقرير الصحيفة.

كانت روسيا وإيران وتركيا قد اتفقت خلال مباحثات أستانا في مايو/أيار الماضي، على إنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سوريا وهى محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق/الغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة.