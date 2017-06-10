كويتيون يطلقون هاشتاج "عطلة عيد الفطر في قطر"

أطلق مغردون كويتيون هاشتاج "عطلة عيد الفطر في قطر"، في دعوة لكسر الحصار المفروض عليها، لقي تفاعلا بلغ آلاف التغريدات.

وأبدى المغردون المشاركون تفاؤلهم بحل الأزمة، فيما أشادوا بضبط النفس الذي تحلى به الشعب القطري، بينما طلب بعضهم من الشركات الحكومية الكويتية إرسال الغذاء إلى قطر، رغم عدم حاجتها له، من باب الإحساس بالأخوة.

وفي هذا الإطار، قال المغرد عبد الله‏ الشعلاني: "غداً سوف تُحل المشكلة بين دول الخليج وما راح ياكلها إلا المستهترين اللي فجروا بالخصومة".

من جهتها، استذكرت لولوة الذايدي موقف القطريين معهم أثناء غزو بلادهم عام 1990، قائلة: "عيني على الجهرا وقلبي على خيطان (منطقتان في الكويت) ما تفرق الوكرة عنها ولا الريان (منطقتان في قطر) غنيتوها لنا بالغزو والحين نغنيها لكم".

وضحـى النعيمـي‏، استذكرت كلمة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية إبان الغزو العراقي للكويت واضعة فيديو في تغريدتها الذي قال فيه: " إن الكويت هي دولة مستقلة ذات سيادة، لكن الكويت بالنسبة لنا قطعة من نفوسنا".

أما المغرد د.ثنيان فقال: "والله إن كمية الأدب وضبط النفس عند القطريين أثناء الأزمة وفي عزها مذهلة وأدب الشعوب من أدب حاكمهم".

ووافقه عبد الله العمري‏ قائلا: "أقسم بالله أن القطريين من خيرة من عرفنا في ديار الغربة، أهل طيب وكرم وسمو أخلاق ولا يهونون بقية الخليجيين".

في حين قال آخر: "تضامناً مع أهلنا في قطر.. طيران القطرية راح يكون طيرانا المفضل عشان نمر الدوحة بالروحه (بالذهاب) والرده (العودة).. يا عمري يا قطر".

أما خالد العبيدي‏ فكتب: "مرحبا بالعيد ليا صار في قطر …وأشوف ربعي هل العز والطيب، لكم منا سلام يسبقه أحل عطر…سلام ي عيال تميم وعداكم العيب".

بدورهم رد مغردون قطريون في الهاشتاج، مبدين عبارات الترحيب قائلين: "حياكم الله إذا ما تشيلكم الأرض تشيلكم عيوننا.. قطر وأهل قطر يفرحون بكم وتنورونا وتشرفونا ونسعد بتواجدكم في بلاد الجميع".

ونشر بعضهم أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في قطر، بينما وضعت شركات إعلانات لنقل القادمين بالمجان من المطار وإليه، كما طالب بعضهم الخطوط الجوية القطرية بإجراء تخفيضات للقادمين إلى البلاد.

من جهتها، أشادت مغردة تدعى" القَطَريّة‏" بموقف الكويتيين قائلة: "كل هشتاق أطلقه الكويتيون في عز أزمتنا فيه الكثير من المواساة والتخفيف… يا حظنا فيكم يا أهل الكويت وعسانا ما ننحرم".

بلال فؤاد من المغرب تفاعل مع الهاشتاج قائلا: "هذا الهاشتاج من أروع ما نتصور في هذه الأزمة ونحن من المغرب نود أن نكون معكم في العيد ".