البث الحي
سياسة

قوات موالية لحفتر تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

10/6/2017

قالت كتيبة أبوبكر الصديق الموالية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إنها أفرجت عن سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

وقالت الكتيبة إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي جاء بعد قرار من مجلس النواب الموالي لحفتر بالعفو العام عن المعتقلين سياسيا بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالعقيد القذافي.

وقالت الكتيبة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك: "إن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي جاء تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب في طبرق، وامتثالا للشريعة والشرعية وما انبثق عنها من أوامر ونواه، وبناء على مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، وكذلك مطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن سيف الإسلام".

وكانت الكتيبة مسؤولة عن حراسة السجن الذي كان سيف الإسلام معتقلا فيه بمدينة الزنتان غربي ليبيا منذ اعتقاله قبل أكثر من ستة أعوام.

وقالت الكتيبة إن سيف الإسلام غادر الزنتان لكنها لم توضح الجهة التي غادر إليها.

وصدرت مذكرة توقيف دولية في حق سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا.

وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمة سيف الإسلام.

وحكم على نجل القذافي في تموز/يوليو 2015 بالاعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)