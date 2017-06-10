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سياسة|السعودية

السعودية تحظر بث قنوات "الجزيرة" في الفنادق والمرافق السياحية

10/6/2017

حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية من تشغيل جميع قنوات شبكة الجزيرة في الفنادق والمرافقة السياحية بالمملكة.

ودعت الهيئة في تعميم أرسلته إلى ملاك ومشغلي المنشآت السياحية إلى "ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي".

وحذرت الهيئة من أن مخالفة هذا التعميم ستعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة قيمتها 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار) وإلغاء الترخيص معا.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة "الالتزام باختيار القنوات التلفزيونية المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية، وعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرفة أو الوحدة السكنية المفروشة، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع لإدارة المنشأة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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