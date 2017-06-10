السعودية تحظر بث قنوات "الجزيرة" في الفنادق والمرافق السياحية

حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية من تشغيل جميع قنوات شبكة الجزيرة في الفنادق والمرافقة السياحية بالمملكة.

ودعت الهيئة في تعميم أرسلته إلى ملاك ومشغلي المنشآت السياحية إلى "ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي".

وحذرت الهيئة من أن مخالفة هذا التعميم ستعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة قيمتها 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار) وإلغاء الترخيص معا.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة "الالتزام باختيار القنوات التلفزيونية المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية، وعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرفة أو الوحدة السكنية المفروشة، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع لإدارة المنشأة".