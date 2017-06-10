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سياسة|بريطانيا

استقالة مساعدين لماي بسبب نتائج الانتخابات البريطانية

10/6/2017

أعلن اثنان من كبار مساعدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتيهما بعد انتقادات شديدة نتيجة فشل الحزب في الفوز بأغلبية صريحة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال كبير موظفي مكتب رئيسة الحكومة المستقيل نيك تيموثي على موقع حزب المحافظين على شبكة الإنترنت إنه يتحمل "المسؤولية عن دوره في هذه الحملة الانتخابية، الذي كان يتمثل في الإشراف على برنامج سياستنا".

وكتب تيموثي أن السبب في نتيجة الانتخابات المخيبة للآمال لم يكن غياب الدعم لرئيسة الوزراء أو للمحافظين ولكنه زيادة غير متوقعة في الدعم لحزب العمال.

وأكد متحدث باسم الحزب أن زميلته فيونا هيل استقالت هي الأخرى.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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