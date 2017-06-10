إيران تعتقل 7 للاشتباه في صلتهم بهجومي طهران

قال مسؤول قضائي السبت إن السلطات الإيرانية ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في مساعدتهم لمسلحين شاركوا في هجومين على العاصمة طهران الأسبوع الماضي.

وقتل مسلحون 17 شخصا في البرلمان، وعند ضريح آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، وأعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عن الهجومين.

ونقلت وكالة "ميزان" الإلكترونية للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن المسؤول القضائي أحمد فاضليان قوله إن السبعة المشتبه في أنهم "قدموا دعما للمجموعة الإرهابية" احتجزوا في فرديس على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الغرب من طهران.

وأعلنت السلطات الجمعة اعتقال 41 شخصا للاشتباه في صلتهم بهجومي طهران.

ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الطلبة للأنباء السبت عن رئيس السلطة القضائية في إقليم فارس قوله إن سبعة أشخاص احتجزوا في منطقة لارستان للاشتباه في صلاتهم بتنظيم الدولة.