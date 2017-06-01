محكمة مصرية تقضي بإعدام رجل أدين باغتصاب طفلة

قضت محكمة الجنايات في محافظة الدقهلية بدلتا مصراليوم (الخميس) بإعدام رجل أدين باغتصاب طفلة عمرها أقل من عامين.

كانت المحكمة قد أحالت أوراق الرجل الذي يبلغ من العمر 35 عاما إلى المفتي في الثاني من أبريل نيسان الماضي لاستطلاع رأيه تمهيدا للحكم بإعدام المتهم.

ورأي المفتي في أحكام الإعدام التي تقرر محاكم الجنايات بمصر إصدارها استشاري لكن طلبه واجب قانونا.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية "طفلة البامبرز" وأثارت غضبا شعبيا واسعا.

كانت الشرطة في الدقهلية شمال القاهرة قد ألقت القبض على الرجل يوم 24 مارس آذار بعد أن قالت والدة الطفلة إنه اختطف ابنتها (20 شهرا) واغتصبها مما تسبب في إصابتها بنزيف.

وطالب كثير من الغاضبين بإعدام الرجل الذي يحق له الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. ولمحكمة النقض أن تؤيد الحكم أو تلغيه وتأمر بإعادة المحاكمة.

وقال المحامي طارق العوضي الموكل من أسرة الطفلة "أتمنى تأييد الحكم ليطمئن المجتمع إلى وجود الردع".