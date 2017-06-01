لبنان تحظر فيلما بسبب ممثلة إسرائيلية

ذكر مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية ومسؤول أمني أن الوزارة منعت عرض فيلم (واندر وومن) الجديد في دور السينما يوم الأربعاء بسبب لعب ممثلة إسرائيلية دور البطولة فيه.

وتشرف وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان على مقاطعة أي تعامل تجاري يخص إسرائيل.

وأفادت الشركة الموزعة لأفلام وارنر براذرز في المنطقة أن العرض الأول للفيلم في دور السينما الكبرى في بيروت كان مقررا مساء الأربعاء بعد عرضه الخاص يوم الثلاثاء.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الوزارة أصدرت أمرا بمنع الفيلم الذي تقوم فيه بدور البطولة الجندية السابقة بالجيش الإسرائيلي جال جادوت بناء على توصية من مديرية الأمن العام في لبنان.

وقال طوني شقرا العضو المنتدب لشركة جوزيف شقرا وأولاده للتوزيع "هذا محبط للغاية…الفيلم لا علاقة له بإسرائيل".

وأضاف أن الشركة حصلت بالفعل على تصريح لعرض الفيلم في لبنان.

وتابع أن ذلك "تكلف أموالا وإعلانات… كل شيء كان طبيعيا حتى أيام قليلة مضت عندما بدأت حملة".

وقال "لن يضروا أحدا بحظره… ما عدا الموزع. سيجعلون دور السينما تخسر والموظفين والاقتصاد اللبناني… ماذا استفادوا من ذلك؟"

وظهرت الممثلة الإسرائيلية في فيلم (باتمان ضد سوبرمان) وفي سلسلة أفلام (فاست آند فيوريوس) وجميعها عرض في دور السينما اللبنانية.

وقال سماح إدريس مؤسس حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان التي ضغطت من أجل منع الفيلم "نحمد الله أن مُنع الفيلم ونتعهد بالعمل على منع أي فيلم مماثل".

وندد أعضاء الحملة بجادوت على فيسبوك لخدمتها في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف سماح، الذي لم تنجح حملة جماعته العام الماضي في منع عرض فيلم (باتمان ضد سوبرمان) المنع بأنه "انتصار".