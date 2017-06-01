بماذا رد البيت الأبيض حول تغريدة ترمب المثيرة للجدل؟

أخفق المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في تصريحات للصحفيين توضيح اللبس حول تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر.

وقال سبايسر "إن الرئيس ومجموعة صغيرة من الناس يعرفون بالضبط ما يعنيه".

وفي وقت سابق حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسير تدوينة غير مفهومة نشرها ترمب على صفحته على موقع تويتر وأثارت عاصفة من النكات حول الرئيس الأمريكي.

وكتب ترمب في التدوينة:"رغم /covfefe/ الصحفية السلبية"، في إشارة على ما يبدو إلى التغطية (coverage) الصحفية التي كثيرا ما يصفها ترمب بأنها تنشر "أخبارا زائفة".

وانتشار وسم #covfefe، وأطلق رواد تويتر لخيالهم العنان لتفسير الأسباب الحقيقية للتدوينة. هل كان الرئيس متعبا؟ أم سكرانا" أم أنه ربما نشر شفرة نووية سرية؟".

وفي إشارة إلى علاقات ترمب المثيرة للجدل مع روسيا، سخرت سيدة على موقع تويتر بالقول إنها ترجمت #covfefe إلى الروسية، وارفقت صورة معالجة للكلمة غير المفهومة تظهرها وكأنها ترجمة لعبارة "أنا أستقيل".