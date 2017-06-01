أردوغان: قتلة المسيحيين في مصر إرهابيون

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية إفطارها السنوي في شهر رمضان للعام الحالي،

وتساءل أردوغان " ألا تقولون إنكم لستم ضد حرية الأديان؟ وتقولون إنه لا توجد عندكم عنصرية؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا يعني إلغاء الإفطار".

واعتبر أردوغان أنه كما أن المهاجمين الذين استهدفوا المسيحين في مصر بسبب دينهم إرهابيون، فإن المهاجم الذي استهدف فتاتين في الولايات المتحدة لكونهما مسلمتين، وقتل من حاولا الدفاع عنهما، إرهابي بدوره.

وفي شأن آخر ترحم أردوغان خلال كلمة له أمام اجتماع المخاتير في المجمع الرئاسي بأنقرة (الخميس) على العسكريين الـ 13 الذين فقدوا حياتهم في تحطم مروحية عسكرية في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا أمس.

وقال أردوغان " إذا كان بإمكاننا اليوم التنفس بحرية تحت عَلمنا، وإذا كان الأذان يصدح خمس مرات يوميا من مآذننا، وإذا كنا ننظر بأمان إلى المستقبل، فهذا بفضل شهدائنا وأبطالنا الذين ساروا على دربهم".

وأمس الأربعاء تحطمت مروحية عسكرية تركية من طراز "يوروكوبتر كوغار"، في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن استشهاد 13 عسكريا كانوا على متنها.

وأعلنت رئاسة الأركان في بيان، أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنه وقع بسبب اصطدام المروحية بأسلاك كهربائية ذات توتر عال في الولاية.

وبخصوص أعضاء منظمة فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بتخطيط محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي قال أردوغان "رغم إنه ألقي القبض عليهم في حالة تلبس فإنهم يلعبون في المحاكم الآن لعبة القرود الثلاثة".

واستطرد في ذات النقطة "ويقولون (أعضاء المنظمة) إنهم لم يروا ولم يسمعوا ولم يقولوا شيئا، إلا أن هذا لن ينقذهم من النهاية المؤلمة التي تنتظرهم".