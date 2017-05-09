قانون يثير غضب المسلمين واليهود في بلجيكا

أعربت منظمات إسلامية ويهودية في بلجيكا عن استنكارها لمشروع قانون يحظر ذبح المواشي دون تخدير.

واعتبرت المنظمات أن تلك الخطوة لا تراعي مشاعر المواطنين من المسلمين واليهود، ولا تخدم مبدأ التعايش المشترك في البلاد.

ووافقت لجنة البيئة في برلمان منطقة والونيا، (الشطر الجنوبي من بلجيكا الناطق بالفرنسية)، يوم الجمعة الماضي؛ على إحالة مشروع قانون يحظر ذبح الماشية من دون تخديرها، إلى التصويت خلال جلسة عامة للبرلمان بتاريخ 17 مايو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية الرسمية أن مشروع القانون المقترح سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر2019، حال إقراره بشكل نهائي.

واستنكر رئيس "مجلس يهود أوربا"، موشيه كانتور، قرار لجنة البيئة في برلمان "والونيا"، واصفا تلك الخطوة بـ "الفضيحة التي تتعارض مع الذبح على الطريقتين اليهودية (كوشير) والإسلامية".

وقال بيان صادر عن كانتور، إن "طريقة الذبح في الشريعة اليهودية تفرض أن تكون الحيوانات واعية، كما الأمر على الطريقة الإسلامية".

وأشار إلى أن "المدافعين عن الرفق بالحيوان يقولون إن هذه الطريقة تحمل قسوة على الحيوانات، لكنها أكثر إنسانية من الطرق الميكانيكية المستخدمة في المسالخ غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والديانة اليهودية".

في السياق نفسه استنكر اتحاد مساجد شارلروا مشروع القانون الذي يحظر ذبح الحيوانات دون تخديرها.

وانتقد جوشكون بيازغول، رئيس "مؤسسة ديانات بلجيكا"، المهتمة بشؤون المسلمين من أصول تركية، مشروع القرار المذكور، مشككاً في الغرض منه.

وقال بيازغول: "مشروع القانون المقترح لا يهدف إلى ضمان احترام مبدأ الرفق بالحيوان، بقدر ما يهدف إلى حظر أحد أهم الشعائر الدينية للمسلمين في بلجيكا، بل ويستهدف الإسلام والمسلمين مباشرة".

وأشار إلى "وجود أمثلة عديدة عن الإساءة إلى الحيوانات في المسالخ غير الإسلامية، ولكن يتم غض الطرف عنها، مثل الصعق الكهربائي الذي يلحق بالحيوان الكثير من الأذى".

وحذر من أنه "من شأن حظر ذبح الحيوانات بدون تخديرها خلق مناخ متوتر مع أفراد الجالية المسلمة؛ وهو ما سيوفر أرضية خصبة للأحزاب اليمينية المتعصبة لاستغلال هذا الوضع من أجل بث سياسة الكراهية والانغلاق والعنصرية".

وأكد أنه "في حال تمت المصادقة على مشروع القرار، فسيكون الحل باللجوء لتقديم طلب اعتراض للمحكمة الدستورية في بلجيكا، بما أنها أعلى هيئة قضائية في البلاد".