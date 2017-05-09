شاهد: هتافات بالبرلمان المصري لمنع رئيسه من تمرير قانون العلاوة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لرئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، وصفوه فيه بأنه "يزور" تصويتا داخل المجلس بالموافقة على قانون رغم رفض النواب له.

الواقعة التي حدثت أول أمس، جاءت خلال تصويت النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، حيث اعترض النواب على إعادة المادة الخامسة للقانون.

وخلال طرح القانون للتصويت طالب عبد العال النواب الموافقين على القانون برفع يديهم، وقال "موافقة"، فثار النواب داخل المجلس بالهتاف معلنين رفضهم، فاضطر للتراجع.

وبحسب صحف مصرية فإن الدكتور على عبد العال أمهل أعضاء المجلس 24 ساعة أخرى للتصويت على مشروع القانون.

وقال عبد العال: "يبدو أن هناك لبسًا فى أخذ الرأى"، مطالبًا النواب بالالتزام بالهدوء حتى يصل لقرار، متابعًا: "هأضطر لرفع الجلسة وبالفعل رفع الجلسة".

وخلال الجلسة هدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بسحب الحكومة لمشروع القانون لحين بحث الموارد اللازمة لحذف المادة التي رأى في حذفها تكلف الدولة 18 مليار جنيه (مليار دولار)، وهو ما أثار الغليان داخل قاعة البرلمان.

وتنص المادة الخامسة من القانون التي تم إعادتها للقانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".