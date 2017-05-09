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سياسة|مصر

شاهد: مصر تحاكم كفيفا بتهمة اغتيال النائب العام

9/5/2017

أظهرت وقائع جلسة محاكمة الثلاثاء لمتهمين باغتيال النائب العام السابق في مصر، تقديم كفيف متهم بتدريب آخرين على السلاح لتنفيذ عملية الاغتيال.

ومثل "جمال خيري" وهو شاب كفيف  أمام المحكمة وتوجه له النيابة العامة والأمن المصري الاتهام باغتيال النائب العام هشام بركات وتدريب أفراد على السلاح.

وقال محامي المتهم إن القضية تحمل عوارا بينا، وتلفيق التهم لأبرياء ووضع أشخاص في القضية ليس لهم علاقة بها.

وذكر ناشطون أن مثول كفيف أمام المحكمة متهما بالتدريب على الاغتيال يثبت أن تلفيق القضايا في مصر أصبح لا يخضع للمنطق أو المعقول.

وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على مئات من مناهضي الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، في محاكمات وصفتها منظمات محلية ودولية بأنها "محاكمات صورية".

وأطاح الجيش منتصف عام 2013 بالرئيس المعزول "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في حركة قادها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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