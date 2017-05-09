شاهد: تهجير المئات من أهالي ضاحية في دمشق تنفيذا لاتفاق

أظهرت لقطات مصورة نُشرت على الإنترنت الثلاثاء تهجير مئات السوريين من ضاحية برزة في دمشق ووصولهم إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة شمالي إدلب وفي محافظة حماة.

وشهدت برزة، التي تقع في شمال شرق دمشق قرب الغوطة الشرقية التي تضم مجموعة من البلدات والمزارع وتسيطر عليها المعارضة، قتالا شرسا بين مقاتلي المعارضة وقوات الجيش السوري في الأشهر القليلة الماضية.

وذكر التلفزيون السوري أن المعارضين بدأوا في مغادرة برزة الاثنين في إطار اتفاق مع الحكومة.

وأضاف التلفزيون أن المزيد من مقاتلي المعارضة سيغادرون برزة على مدى خمسة أيام.

وروج الرئيس السوري بشار الأسد لاستخدام اتفاقات الإجلاء هذه، إلى جانب ما وصفته حكومته باتفاقات "المصالحة" في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتي تستسلم للحكومة، باعتبارها وسيلة للحد من إراقة الدماء.

لكن الأمم المتحدة انتقدت أساليب الحصار المتبعة التي تسبق مثل هذه الاتفاقات كما انتقدت عمليات الإجلاء ذاتها باعتبارها تصل إلى حد التهجير القسري.