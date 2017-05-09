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سياسة|تونس

شاهد: استقالة رئيس هيئة الانتخابات التونسية على الهواء

9/5/2017

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الثلاثاء استقالته خلال مؤتمر صحفي على الهواء.

وأعلن صرصار استقالته وعضوين آخرين هما القاضي مراد مولى، نائب الرئيس والقاضية لمياء الزرقوني، عضو مجلس الهيئة.

وقال صرصار إن قرار الاستقالة الذي اتخذه يأتي "صونا للهيئة الانتخابية والتزاما بالقسم الذي أداه وأعضاؤها، للقيام بمهامهم بكل تفان وصدق وإخلاص وللعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأداء واجباتهم باستقلالية وحياد واحترام الدستور والقانون."

وأضاف أنه سيتم لاحقا تقديم هذه الاستقالة، وفق إجراءات القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واصفا قرار الاستقالة بالقرار المسؤول.

وقال صرصار إنه استقال "بعد التأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء التونسية
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