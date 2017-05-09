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سياسة

"بيتزا هت" تعتذر بعد مقاطعة جراء السخرية من إضراب الأسرى

بيتزا هت تعتذر عن السخرية من الأسرى الفلسطينيين
بيتزا هت تعتذر عن السخرية من الأسرى الفلسطينيين
9/5/2017

اعتذرت سلسلة مطاعم "بيتزا هت" العالمية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد مقاطعة واسعة إثر سخرية فرعها بإسرائيل من إضراب يخوضه الأسرى الفلسطينيون بالسجون الإسرائيلية

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"بيتزا هت" اعتذارا جاء فيه " تعتذر بيتزا هت بمجموعتها العالمية عن المنشور المسيء في صفحتها على فايسبوك اسرائيل والذي تمت إزالته على الفور من قبل الوكيل المحلي."

وأضافت " هذه الأفعال لا تعكس أبداً قيم علامتنا التجارية وما هي إلا تصرف فردي من قبل شركة الإعلان التي تم إنهاء التعامل معها في الحال لذا نرجو من متابعينا قبول اعتذارنا وأسفنا الشديد عما حصل."

وكانت صفحة الشركة في إسرائيل نشرت على "تويتر"، صورة ساخرة  للأسير الفلسطيني "مروان البرغوثي"، قائلة إنه يتناول طعاما في المرحاض.

وزعمت "بيتزا هت" في التغريدة أن البرغوثي تناول الكعك والحلوى مرتين، مضيفة "إذا كنت ستقاطع الإضراب، لماذا لا تأكل البيتزا؟"، حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وانتقد نشطاء فلسطينيون سلسلة المطاعم الشهيرة وأطلقت دعوات لمقاطعة مطاعم البيتزا الشهيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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