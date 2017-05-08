هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات حماس

أكد رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، الإثنين أن قضية الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية هي على رأس أولويات حركته.

وقال هنية في أول تصريح له منذ توليه زعامة حماس السبت، خلال زيارته لخيمة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة غزة، "إننا اليوم ومن خلال هذه الزيارة هي رسالة لأسرانا الأبطال أن قضيتكم كانت وستظل على رأس اولويات حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وتابع "حريتكم واجب وطني وكرامتكم من كرامة شعبنا لا نقبل أن تهان هذه الكرامة ولا نقبل أن تستمروا خلف القضبان".

ودعا هنية الفلسطينيين "في الداخل والخارج للاستمرار بالتضامن مع الأسرى في كل مكان حتى نكسر إرادة المحتل ويستجيب لمطالب أسرانا".

ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ 17 نيسان/أبريل إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم عليه بالسجن المؤبد للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.

وانتخب مجلس شورى حماس السبت هنية رئيسا للمكتب السياسي لأربع سنوات خلفا لخالد مشعل بمشاركة قادة الحركة في مختلف مناطق وجودهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

وعن توليه المنصب الجديد قال هنية "بعد انتهاء انتخابات حركة المقاومة الإسلامية حماس أتشرف أن أتحمل المسؤولية برئاسة المكتب السياسي لهذه الحركة المجاهدة العملاقة".

والأسبوع الماضي، أعلنت حماس عن وثيقة جديدة وافقت فيها على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وأكدت فيها أن "الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم، وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين".