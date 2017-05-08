البث الحي
سياسة

ماكرون يحل محل نابليون كأصغر رئيس فرنسي سناً

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
8/5/2017

لم يُنتخب من قبل رئيس فرنسي أصغر سنا من إيمانويل ماكرون، وانتزع ماكرون وهو في سن 39 عاما اللقب من لويس نابليون بونابرت، وذلك بعد فوزه أمس الأحد في الانتخابات.

وتم انتخاب نابليون رئيسا في سن 40 عاما بعد ثورة عام 1848 وإعلان الجمهورية الثانية في فرنسا.

وبعدها بثلاث سنوات، مهد نابليون الطريق لتأسيس الإمبراطورية الثانية عن طريق الانقلاب. وحكم فرنسا لحوالي عقدين تحت لقب الإمبراطور نابليون الثالث.

وانتهى حكمه بالهزيمة في الحرب التي دارت رحاها بين فرنسا وألمانيا في عامي 1870 و 1871 ومات لويس نابليون بونابرت في منفاه في إنجلترا عام 1873.   
ويعد فوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بالـ "تاريخي" بعد إطاحته بمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الجولة الثانية للإقتراع، وانتهت بحصوله على 65.5 % من الأصوات، مقابل 34.5 % للوبن، وفق التقديرات الأولية.

المصدر : الألمانية + الأناضول
المزيد من سياسة

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

بايدن يكلف "نساء فقط" بمناصب الإعلام الرفيعة للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)