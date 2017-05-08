ماكرون يحل محل نابليون كأصغر رئيس فرنسي سناً

لم يُنتخب من قبل رئيس فرنسي أصغر سنا من إيمانويل ماكرون، وانتزع ماكرون وهو في سن 39 عاما اللقب من لويس نابليون بونابرت، وذلك بعد فوزه أمس الأحد في الانتخابات.

وتم انتخاب نابليون رئيسا في سن 40 عاما بعد ثورة عام 1848 وإعلان الجمهورية الثانية في فرنسا.

وبعدها بثلاث سنوات، مهد نابليون الطريق لتأسيس الإمبراطورية الثانية عن طريق الانقلاب. وحكم فرنسا لحوالي عقدين تحت لقب الإمبراطور نابليون الثالث.

وانتهى حكمه بالهزيمة في الحرب التي دارت رحاها بين فرنسا وألمانيا في عامي 1870 و 1871 ومات لويس نابليون بونابرت في منفاه في إنجلترا عام 1873.

ويعد فوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بالـ "تاريخي" بعد إطاحته بمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الجولة الثانية للإقتراع، وانتهت بحصوله على 65.5 % من الأصوات، مقابل 34.5 % للوبن، وفق التقديرات الأولية.