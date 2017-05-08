البث الحي
سياسة

شاهد: مخاوف من مقتل مئات المهاجرين في البحر المتوسط

8/5/2017

قال ناجون في ليبيا وإيطاليا في إفادات أدلوا بها للسلطات إن أكثر من 200 مهاجر يُعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط وإن الأمواج جرفت عدة جثث بينها جثة رضيع إلى أحد الشواطئ الليبية.

وقال خفر السواحل في إيطاليا وليبيا إنه تم إنقاذ أكثر من 7500 شخص من المياه قبالة السواحل الليبية منذ يوم الخميس (4 من مايو/آيار).

وقالت مجموعتان من الناجين إن المئات غرقوا عندما بدأت قواربهم المطاطية ينفذ منها الهواء وقبل وصول عمال الإغاثة.

وتم نقل حوالي 540 مهاجرا إلى ساحل كاتانيا في صقلية اليوم الاثنين (8 مايو أيار) في مجموعات على متن قوارب صغيرة من سفينة تابعة للبحرية الإيطالية.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لاقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولة عبور البحر المتوسط بلغ أكثر من 1150 قتيلا.

وأضاف المتحدث أنه يمكن ملاحظة تزايد عدد الأسر السورية التي تعبر البحر للوصول إلى إيطاليا على الأرجح نتيجة استمرار الصراع الدائر في سوريا وتحول ليبيا تدريجيا إلى مكان غير مستقر للأسر التي لجأت إلى هناك.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

بايدن يكلف "نساء فقط" بمناصب الإعلام الرفيعة للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)