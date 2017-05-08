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سياسة

شاهد: عودة طائرة فضائية أمريكية كانت في مهمة سرية لمدة عامين

8/5/2017

كشف سلاح الجو الأمريكي أن طائرته التجريبية (إكس-37بي) هبطت الأحد في مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا التابع لإدارة الطيران والفضاء ( ناسا).

وقال سلاح الجو الأمريكي في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الطائرة غير المأهولة التي تشبه مكوكا فضائيا مصغرا وانتهت من مهمة سرية استمرت نحو عامين، قد هبطت على مدرج كان يستخدم لهبوط مكاكيك الفضاء المتوقفة عن العمل حاليا.

وانطلقت الطائرة الفضائية التي بنتها شركة (بوينغ ) في مايو 2015 من محطة سلاح الجو القريبة في كيب كنافيرال على متن الصاروخ " أطلس5 " الذي بنته يونايتد لونش أليانس، وهي شراكة بين لوكهيد مارتن وبوينغ.

وأجرت (إكس-37بي)، وهي واحدة من طائرتين من نفس الطراز بأسطول سلاح الجو، تجارب غير محددة لأكثر من 700 يوم في المدار.

وكانت رحلة الطائرة، رابع وأطول مهمة حتى الآن للبرنامج السري الذي يديره مكتب القدرات السريعة بسلاح الجو الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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