شاهد: النطق بالحكم في قضية "غرفة عمليات رابعة"

قضت اليوم محكمة جنايات الجيزة في مصر بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و2 آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما وبراءة 21 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليا ت رابعة".

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن المحكوم عليهم بالمؤبد بجانب مرشد الإخوان هم محمود غزلان وحسام أبو بكر، والمحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات هم كلا من صلاح سلطان وفتحي شهاب ومحود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد الأنصاري وأحمد عارف ويوسف طلعت وسالم عبد الواحد ومحمد مصطفى وعبد الله الفخراني وإيهاب وأحمد عبد الرحمن ومحمد صلاح سلطان (غيابي) .

كما قضت المحكمة ببراءة ٢١متهما بينهم سعد الحسيني وعمر حسن مالك وعصام موسى ومحمد المحمدي ومراد على وايهاب الحداد ومصطفى أبو بكر وهاني صلاح الدين ومسعد البربري وسعد خيرت الشاطر وأحمد عبد الهادي وعمر حامد يوسف.

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت في أبريل/نيسان من العام الماضي على بديع و13 آخرين بالإعدام، وعاقبت 37 متهما آخر بالسجن المؤبد، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم.

وكان الادعاء في القضية قد وجه اتهامات تتعلق "بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة"، في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وفضّت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس/آب 2013 في عملية قتل فيها مئات المعتصمين، وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو/تموز من العام نفسه.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد، واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة، والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها".